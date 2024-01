Praia dos Crush está imprópria para banho; Praia do Futuro está toda liberada

A orla de Fortaleza continua com apenas 19 trechos próprios para lazer dos banhistas neste fim de semana. O boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente mostra que a Praia dos Crush - onde acontece o pré-Carnaval de Fortaleza, que recentemente sofreu com problemas pela presença de lixo esgoto em suas águas, segue imprópria para banho.

A Praia do Mucuripe, a praia da Barra do Ceará, da Colônia e do Pirambu – na altura do posto de saúde Guiomar Arruda , também não estão adequadas para proveito do público neste fim de semana.

Em contrapartida, a Praia do Futuro, da Abreulândia, Titanzinho e Sabiaguaba estão com todos os trechos liberados, assim como a praia do Meireles e a Praia de Iracema, até as proximidades da Ponte Metálica, que também estão com suas águas próprias para banho.