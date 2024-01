Efivest oferta 40 vagas gratuitas para estudantes em vulnerabilidade social para cursos em saúde

Com foco para jovens em vulnerabilidade, o cursos técnicos são da área da sáude; Inscrições no dia 2 de fevereiro

Os candidatos devem pertencer a faixa de renda familiar total de até meio salário mínimo enquanto fizer o curso. Não se podem inscrever: alunos que já tenham feito algum curso técnico ou graduação; tenham trabalho remunerado; já tenham sido beneficiados com a bolsa; e/ou ex-aluno do Efivest.

Serão 40 vagas gratuitas ofertadas para estudantes em vulnerabilidade social. Os alunos devem estar cursando o 2º ano do ensino médio ou tenham cursado os três anos de ensino médio em escolas da rede pública.

Com inscrições para o dia 2 de fevereiro , o Efivest lançou na sexta-feira, 19, edital de seleção para cursos técnicos em análises clínicas, enfermagem e farmácia.

As vagas são: 20 para o curso de Análises Clínicas; 20 para o curso técnico em farmácia e 10 vagas para o curso técnico para enfermagem.

O curso acontecerá nas segundas, quartas e sextas no turno da manhã, das 8h10min às 11h10min, durante dois anos, com direito a férias escolares.

No dia da inscrição, deve ser levado o comprovante do CadÚnico; Xerox de RG e CPF e histórico escolar do ensino médio em escola pública

Serviço: