Corpo de homem é encontrado com sinais de disparos de arma de fogo em Fortaleza

Vítima tinha 33 anos e foi achado em via pública no bairro Meireles, na Capital, na manhã deste sábado, 20

O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado em via pública com sinais de disparo de arma de fogo na manhã deste sábado, 20, no bairro Meireles, em Fortaleza. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e identificação da vítima.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para o caso.

Em nota ao O POVO, neste sábado, 20, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a DHPP está responsável pela investigação do crime.