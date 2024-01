Saiba quais postos funcionam neste fim de semana em Fortaleza

Aos finais de semana, a população pode procurar as unidades de saúde Irmã Hercília Aragão e Mattos Dourado

Nos dias 20 e 21 de janeiro, os postos Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, estarão abertos para atender a demanda de imunização da população de Fortaleza.

As unidades de saúde funcionam das 8 às 16h30min e os atendimentos acontecem de acordo com a capacidade máxima de cada equipamento. Saiba quais vacinas serão aplicadas: