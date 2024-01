Praia dos Crush e Barra do Ceará impróprios para banho no fim de semana de pré-Carnaval

Para este fim de semana de pré-Carnaval, 14 trechos da orla de Fortaleza estão com água imprópria para banho. As informações foram divulgadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta quinta-feira, 11, com o boletim correspondente ao período de 8 a 14 de janeiro.



O setor oeste — que corresponde às praias da Barra do Ceará, Pirambu, Colônia e Leste Oeste — está com 8 trechos impróprios para banho. Apenas a Praia da Leste Oeste, na altura da Avenida Filomeno Gomes, e a Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge apresentam níveis aceitáveis de coliformes fecais para permitir banho.