Ciclofaixa de Lazer: Prefeitura de Fortaleza promove mais uma edição neste domingo, 14

As atividades educativas terão concentração no Parque da Criança, no Centro, a partir das 8 horas. No local, serão entregues placas para bicicletas, distribuídas por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. As crianças terão a oportunidade de aprender sobre as regras de circulação no Jogo de Tabuleiro Gigante do Trânsito e participar do Minicircuito de Bike Infantil.



Além do Parque da Criança, os ciclistas contam também com os pontos de apoio localizados no Anfiteatro do Parque do Cocó, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Montese, e no Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

Os ciclistas terão circulação liberada na Avenida Desembargador Moreira, entre as avenidas Dom Luís e Santos Dumont, que terá interdição para os veículos motorizados. Já os xiringadores estarão disponíveis em três pontos das rotas, sendo dois pontos na avenida Beira-Mar e um no cruzamento da avenida Bezerra de Menezes com rua Padre Anchieta.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, por meio da AMC, e tem o apoio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Vejas as rotas da ciclofaixa de lazer

- Rota Leste

Av. Sebastião de Abreu

Parque do Cocó

Av. Pe. Antônio Tomás

Av. Desembargador Moreira (entre a Av. Santos Dumont e a Praça Portugal, na Av. Dom Luís)

Beira-Mar

Rua Carlos Vasconcelos

Cidade das Crianças

Rua Pinto Madeira

Av. Desembargador Moreira

Av. Pe. Antônio Tomás

- Rota Sul

Av. Gomes de Matos

Rua Jorge Dummar

Rua Mal. Deodoro

Av. 13 de Maio

Av. da Universidade

Rua Sólon Pinheiro

Cidade da Criança

- Rota Oeste

Av. Domingos Olímpio

Av. Carlos Vasconcelos

Av. Beira-Mar