Parque do Cocó recebe feira agroecológica neste sábado, 13

Na ocasião, as pessoas terão acesso a lanches naturais, todos produzidos com insumos vegetais, além das hortaliças e artesanatos produzidos na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz. Conta ainda com a Feira do artesanato, com a participação de nove artesãs que expõem itens para decoração, vestuário e acessórios.

Neste sábado, 13, a Área Adahil Barreto, no Parque do Cocó, em Fortaleza , recebe a Feira Agroecológica, que acontece toda semana, das 7 às 12 horas. O evento tem o intuito de estimular a agricultura familiar e realiza a comercialização de mais de 40 variedades de produtos orgânicos que vão de hortaliças às leguminosas, todas elas cultivadas pela agricultura familiar.

A Feira Agroecológica é realizada pela Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente (Cepema) e Rede EcoCeará com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e das secretarias da Administração Prisional (SAP) e do Desenvolvimento Agrário (SDA), além do apoio do SESC Iparana.

Serviço

Feira Agroecológica no Parque do Cocó - Área Adahil Barreto

Dia: 13 de janeiro de 2024 (sábado)

Horário: de 7 às 12 horas

Local: Área Adahil Barreto, do Parque Estadual do Cocó

Endereço: Rua Major Virgílio Borba, 177, Dionísio Torres, Fortaleza – CE