Advogado que morreu em acidente de lancha na Bahia é enterrado em Fortaleza

Mário André Machado Cabral tinha 34 anos de idade morreu após a colisão envolvendo duas lanchas no Rio do Inferno. Natural de Alagoas, o advogado estudou na UFC

O velório do advogado Mário André Machado Cabral, 34, foi realizado em Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 1º, no Complexo Velatório Ethernus. A missa está marcada para a tarde, na capela no mesmo local, e o sepultamento está previsto depois da missa, no Parque da Paz.

Cabral foi vítima de acidente ocorreu na última sexta-feira, 29, quando duas lanchas colidiram em Boipeba em um trecho conhecido como Rio do Inferno, na Bahia. Mário e outra turista, a bióloga Laryssa Galantini, 35, morreram no local. O advogado e pesquisador deixa a mãe e o irmão.

De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor da lancha que se chocou com a de Mário apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido em flagrante para a Delegacia Territorial de Cairu.