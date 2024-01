PM apreende pistola e munições na Barra do Ceará, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu na sexta-feira, 22, uma pistola calibre .9 mm em um beco na Barra do Ceará. As informações são da assessoria de imprensa da corporação.

Segundo o órgão, a apreensão ocorreu durante incursão na rua Darlene Cavalcante. Os policiais avistaram, em um beco, um grupo suspeito, que fugiu com a aproximação dos agentes.

Durante busca no local, os policiais encontraram a pistola próxima a um tambor de lixo. A arma estava carregada com sete munições.