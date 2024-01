Lei Seca: Fortaleza tem aumento de 260% de autuações por alcoolemia em novembro

O número de autuações por alcoolemia aumentou em 260% no mês de novembro, em comparação aos ao mês anterior. As informações são da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

“Historicamente, a gente já tem os dados de que nos meses de novembro e dezembro existe um aumento ali de um pouco acima de 10% do número de óbitos. Então, a gente já vem com as operações tanto de educação quanto de fiscalização, observando os locais onde existe o maior número de sinistros, as vias com maior volume de veículos e também diversificando os horários”, diz.



De acordo com levantamento do órgão, que considerou os sinistros com severidade registrados entre 2018 e 2022, os meses de novembro e dezembro registraram em média um acréscimo de 10,7% das mortes nas vias em comparação ao resto do ano.



Ainda conforme dados da AMC, de janeiro a novembro deste ano, o órgão realizou 36.856 testes de etilômetro. No período, 503 motoristas recusaram se submeter ao exame – o que é indício de consumo – e 11 deram positivo. Mais de 82 mil veículos foram abordados em 860 operações de Lei Seca. O gerente de operação e fiscalização da AMC, Wellington Cartaxo, afirma que o intuito dessas ações é “tentar inibir a conduta daquele condutor que mesmo com as ações de cunho educativo ainda não se conscientiza sobre os riscos ao conduzir o seu veículo após ingerir bebida alcoólica”.



Ele destaca ainda que outro fator que está associado ao aumento de 260% nas autuações por alcoolemia em novembro, somado ao acréscimo de 10,7% das mortes nas vias nos dois últimos meses do ano, são as festas de fim de ano e o começo do período de férias.



“É de extrema importância que quem vai aproveitar as festas de fim de ano ou viajar nas férias esteja atento ao uso do cinto de segurança e do capacete, não ingerir álcool ao assumir o volante e de colocarem as crianças nas cadeirinhas. Assim, evitamos sinistros e salvamos vidas no trânsito”, elenca o gestor.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que um condutor que desrespeita a lei com um copo de cerveja tem três vezes mais chance de morrer em um sinistro do que um motorista sóbrio. A bebida alcoólica torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a capacidade de reação.