Motoristas são filmados brigando por passageiros no Aeroporto de Fortaleza

Sindicato dos taxistas acusa administradora do aeroporto de omissão, mas empresa nega autoridade para evitar as agressões

Imagens mostram dois homens, um de 49 e outro de 65 anos, trocando socos no saguão do local. Em determinado momento, eles chegam a ir ao chão e só param as agressões quando são separados por pessoas que assistiam à cena.

As brigas de motoristas por passageiros voltaram a se repetir no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza . O caso mais recente aconteceu na última terça-feira, 12, e foi filmado por pessoas que transitavam pelo local.

Após o ocorrido, ambos os motoristas foram levados à Delegacia do Aeroporto. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi registrado contra um deles. As investigações seguirão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Veja o vídeo:

Casos são frequentes no aeroporto

o presidente do Sindicato dos Taxistas (Sindtaxi), Francisco Moura, disse em entrevista à rádio O POVO CBN que as cenas são recorrentes no local, motivadas pela atuação de motoristas clandestinos, que, de acordo com ele, "aliciam os passageiros".

“[Os taxistas] Estão todos impedidos de trabalhar. O saguão está dominado por pessoas que ninguém sabe nem quem é, aliciando os passageiros e trazendo esse transtorno”, afirma o taxista.

Ainda de acordo com Francisco, a Fraport, empresa responsável pela administração do Aeroporto, estaria sendo conivente com as frequentes agressões, sem tomar nenhuma medida para que elas sejam amenizadas.