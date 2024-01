Drone engancha em cabelo de jovem durante festa em Fortaleza

Um show que aconteceu no Forró no Sítio, em Fortaleza, na última semana, teve um acontecimento inusitado, que tem repercutido nas redes sociais. Isso porque, durante o evento, um drone em funcionamento acabou enganchando no cabelo de uma das mulheres que estava no local.

O momento foi registrado em vídeo por pessoas que estavam próximas. Nas imagens, é possível ver o equipamento com as hélices ainda girando, enrolado no cabelo da jovem.