Sustentabilidade e empreendedorismo englobam Feira Tech 2023 em Fortaleza

Na missão de aprimorar as habilidades de criação com ferramentas digitais e criatividade dos alunos da rede pública do 9° ano de Fortaleza , acontece até a próxima terça-feira, 12, a 2ª edição da Feira Tech. O evento, que começou nesta sexta-feira, 8, reúne 12 escolas da Capital e ocorre, nestes dois dias, na Academia do Professor, das 9 às 17 horas.

Para a coordenadora do JD, Ianna Brandão, este é um processo formativo em que eles estudam um pouco sobre jogos que leva a importância da sustentabilidade. "Eles precisam escolher alguma temática, alguns vão trabalhar com poluição de água, outros com reciclagem, entre outros temas, e, a partir disso, irão criar um jogo", disse Ianna.



Daniel Gularte, professor pesquisador da área de jogos e CEO do Instituto Bojogá, revela que criou esta metodologia para construir jogos dentro do repertório que eles têm de vivências no bairro onde moram, na escola, ou na comunidade.

Nesta primeira etapa, houve quatro fases, divididas em cerca de uma hora cada. Durante este período, os professores ficavam rodando de mesa em mesa, algumas com um video game, outras com um computador, onde eles estruturaram as ideias, realizaram a parte narrativa, pensaram no produto, elaboraram a parte visual do design, e pensaram no propósito.

A segunda etapa, que ocorrerá na próxima terça, 12, consiste em um pitch (uma apresentação breve). A ideia é impregnar a veia empreendedora ainda durante o ciclo de aprendizagem.

"No final dessa interação, a sociedade fortalezense também ganha. A gente está instrumentalizando a tecnologia para que esses jovens consigam pensar no bem deles e contribuir no futuro dando soluções para sustentabilidade do planeta", traduz Daniel.

Aprendizado para todas as idades

Em suma, a maior parte dos jovens engajados fazem parte do ensino regular do 9° ano, logo, a faixa etária média está entre 14 e 15 anos. No entanto, também estão integrados alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).