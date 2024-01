2° edição do "Natal das Flores" traz oficinas e plantas regionais para público

Dentre os exemplares encontrados na feira, estão orquídeas, cactos, bromélias, pimenteiras e bonsais. A entrada no evento é gratuita, e as plantas podem ser adquiridas a partir de R$ 20.

Com produtores de diversas regiões do Ceará, a segunda edição da exposição “Natal das Flores” começou nesta sexta-feira, 8, na Casa de José de Alencar, museu localizado na Grande Messejana, em Fortaleza . O evento, que se estende até o domingo, 10, tem venda de flores e plantas ornamentais, além de oficinas e palestras sobre o cuidado com os vegetais.

O momento também é visto com bons olhos pelos produtores, que enxergam no público do evento — ano passado foram quatro mil pessoas — uma grande oportunidade de vendas.

“A gente tem que tentar comprar de produtores aqui do Ceará plantas que já estão prontas, cresceram aqui, e aquecer o mercado das plantas no Ceará. Isso faz muito mais sentido, é melhor para todos”, aponta Fernanda, professora de agronomia.

Também há espaço para os mais novos, como Izael Lira, 38, que veio do Rio Grande do Norte para a exposição no Ceará. O produtor destaca o mercado cearense e o interesse das pessoas no cultivo das plantas.

Toda a programação ocorre a céu aberto, em área verde localizada nas dependências do museu, que hoje funciona como equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A entrada no espaço é gratuita, no entanto, o público é convidado a levar um quilo (kg) de alimento não perecível, que será destinado à campanha “Natal Sem Fome”, realizada em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC).

Confira a programação completa do 2º Natal das Flores:

Dia 8/12/23, sexta-feira:

Das 8 às 14 horas – Recebimento de plantas

Às 15 horas – Abertura da mostra

Das 8 às 17 horas – Vendas

Dia 9/12/23, sábado:

Das 8 às 17 horas – Mostra e venda de orquídeas e outras plantas ornamentais

Das 9 às 11 horas – Apresentação da Rede Cuca Ambiental, jogos ambientais infantis e oficina de produção de mudas ornamentais

Às 9h30min – Oficina de cultivo de orquídeas, com Francisco Garcia (Orquidário Garcia)

Às 14 horas – Oficina de cultivo de bromélias, com Izael Lira (Natal/RN)

Às 15 horas – Oficina “Como fotografar suas flores”, com Fernanda Sobreira

Dia 10/12/23, domingo:

Das 8 às 17 horas – Mostra e venda de orquídeas e outras plantas ornamentais

Das 9 às 12 horas – Apresentação do Meliponário Parque Escola, com Joaquim Saldanha falando sobre “A importância das abelhas para o equilíbrio do meio ambiente”

Às 9h30min – Oficina de cultivo de orquídeas, com Elza Ferreira, da ACEO

Às 14 horas – Oficina de cultivo de orquídeas, com Michelle Canário, técnica agrícola com especialização em Orquídeas e presidente da ACEO

Às 16h30min – Encerramento