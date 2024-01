Fortaleza recebe mais uma edição do Festival Flores de Holambra

O festival tem origem no município de Holambra, no interior de São Paulo, que se destaca como o segundo maior produtor de flores e ornamentais do mundo

A partir desta segunda-feira, 4, além das luzes de Natal, a Praça do Ferreira ganha os tons e os perfumes das flores expostas no Circuito das Flores Festival de Holambra, que chega a Fortaleza para a sua edição de fim de ano. Este ano, o evento conta com a parceria com a Galvão Plantas e Flores, uma das maiores distribuidoras de plantas e flores do Nordeste.

O stand do festival ficará montado na praça até o dia 22 de dezembro, funcionando das 8 às 18 horas. Com mais de 150 espécies das mais variadas culturas, o festival conta ainda com adubos, fertilizantes e vasos de barros, além de oferecer orientações sobre os cuidados necessários com a planta.

