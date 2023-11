Seminário discute redução de homicídios em adolescentes em Fortaleza

Estudantes e organizações da sociedade civil se reuniram na Escola de Ensino Médio da Escola Dona Júlia Alves Pessoa, no bairro Bom Jardim, para discutir estratégias de sobrevivências dos jovens da Capital Crédito: FÁBIO LIMA

O território do Grande Bom Jardim figura o topo dos dez bairros em que há maior índice de assassinato de jovens em Fortaleza. Entre os 117 bairros da Capital cearense, os cinco bairros que compõem o território do GBJ estão entre os 20 bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em Fortaleza. Os dados são da pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) e o Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação (Vieses), da Universidade Federal do Ceará (UFC). A aluna do terceiro ano da instituição Thayná Sousa, 17, moradora do Bom Jardim, destaca que o debate é essencial para pensar ações que promovam a segurança dos jovens. Ela aponta que planos voltados para cultura e educação são uma das saídas. “O Estado tem várias formas de intervir no cenário do grande aumento da mortalidade na periferia. Melhorias na escola aumentaram mais lugares de centros culturais. A gente tem muitos espaços abandonados que a juventude poderia ocupar, reutilizar e, assim, diminuir os índices de mortalidade”, disse. De acordo com a assessora técnica do CDVHS, Ingrid Rabelo, o seminário busca dar visibilidade às lutas pela vida da juventude. Ela explica que, além de mostrar os dados sobre a violência e as potências que há entre as juventudes que buscam ações de sobrevivência, o encontro é para cobrar ações do Estado sobre o tema.

“Quais as estratégias que as políticas públicas têm trilhado e as que pretendem estar em curso para que consiga ter uma redução de homicídios no Estado, principalmente no Grande Bom Jardim. A expectativa com o encontro é que haja uma agenda de estratégias tanto com a participação da sociedade civil como do poder público”, disse. A discussão também buscou debater sobre o Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade na Adolescência para a cidade de Fortaleza. A estratégia, aprovada em 2020 pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica), busca reduzir os índices de homicídios do público até 2025. O debate sobre o plano pretende saber das ações que foram, estão e pretendem ser feitas até os próximos dois anos. “A gente pretende que o poder municipal diga como estão as metas que já foram alcançadas e quais os desafios estão enfrentando para que cumpra”, disse Ingrid Rabelo.