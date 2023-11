Semana da prematuridade ressalta importância do contato entre pais e bebês

Angélica e Messias acompanham o filho, Caio, há quase um mês no hospital e já aguardam alta do bebê Crédito: FÁBIO LIMA

Para a coordenadora do Serviço de Neonatologia do HGCC, Daniele Vitoriano, esse toque direto entre genitor e criança é benéfico tanto para o desenvolvimento físico quanto para a preservação da saúde do bebê. “Você proporciona que o bebê, assim que ele nascer, fique em contato com a mãe e com o pai. Isso vai ter um grande impacto no desenvolvimento dele. Esse contato pele a pele melhora o vínculo da mãe com o bebê, estabiliza a temperatura, os sinais vitais, favorece a amamentação. Então, tem grandes impactos”, explica. A programação no primeiro dia de evento contou com dois desfiles, um de bebês ainda em acompanhamento no hospital e outro de egressos que passaram por momentos difíceis nos primeiros dias de vida, mas que hoje crescem saudáveis em casa. Com balões e decoração alusivos ao novembro roxo, as mães desfilaram com os bebês colados ao corpo, método utilizado no contato pele a pele e conhecido como “canguru”. O momento teve ainda apresentações musicais de pais e profissionais do hospital, que assistiram à entrada dos recém nascidos. Uma das mais emotivas era Angélica Barbosa, 35, que há quase um mês acompanha o filho no hospital e revela ainda estar aprendendo os cuidados necessários. “São bebês prematuros, então é diferente de um bebê que nasceu ‘de tempo’. É difícil, não vou mentir, mas é muito bom. Ele está aqui ouvindo nossa respiração, nosso coração. É muito gostosinho”, conta a mãe de Caio.

Valentina, Vinicíus e Vitória, crianças que nasceram prematuras. O momento também contou com a presença de vários pais, que assim como as companheiras têm vivenciado o dia a dia de cuidados especiais no HGCC. O pai de Caio, Messias Cardoso, 35, diz que a experiência é também um momento para estreitar laços com o filho. "O apoio do pai é sempre melhor. Eu troco o canguru com ela, e ele já vai sentindo o calor do pai. Passa mais confiança para ele", relata. No segundo desfile, crianças que nasceram prematuras e puderam voltar saudáveis ao local foram acompanhadas de enfermeiras, técnicas de enfermagem e fisioterapeutas que seguravam fotos dos pequenos no período de internação.

Pollyana Azevedo, uma das profissionais a desfilar no tapete vermelho do HGCC, conta que o sentimento, ao ver os ex-pacientes crescidos, é de dever cumprido. “A gente acompanha todos os cuidados desde que nasce. Às vezes, os momentos não são tão bons, né? A gente vê os bebês indo embora e quando eles retornam para esse momento, a gente fica muito feliz. Eu estava os vendo brincando aqui no gramado. Crianças que muitas vezes a gente não tinha certeza de que iam conseguir sair. Vê-los ter uma infância e retornando para contar as histórias deles é muito gratificante”, afirma a fisioterapeuta. Programação terá momentos de aprendizado e sala especial Até a próxima sexta-feira, 10, a Semana da Prematuridade terá oficinas, rodas de conversa, conteúdos informativos e diversos outros momentos para pais e profissionais que acompanham os bebês.