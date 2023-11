Operação recolhe 35 toneladas de materiais volumosos das vias de Fortaleza

GUAIUBA-CE, BRASIL, 04-11-2023: Operação Tira-Treco percorre ruas e avenidas sexta-feira e sábado (03 e 04/11). (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

A comerciante Silvana Nunes, 58, moradora do bairro Papicu, conta que foi a primeira vez que viu o caminhão passar na rua do seu comércio. O local, segundo ela, é um ponto ativo de descarte de materiais. Silvana acredita que a iniciativa aumentará a limpeza do entorno. “Dei graças a Deus que apareceu isso. Pedi muito para vir retirar esses entulhos daqui. Às vezes, a gente pensa que está esquecido por ser uma zona carente. Acredito que agora deve ser intensificado e vir todos os dias. É um primeiro passo”, comenta. SAIBA como fazer descarte correto de lixo em Fortaleza Para a aposentada Maria Carvalho, 64, moradora do bairro Cidade 2000, é importante que as limpezas ocorram diariamente. Ela, que costuma caminhar com o marido na região, diz que todo dia vê acúmulo de materiais, entulhos e lixo ao redor do bairro. "A gente caminha dividindo espaço com sujeira", revela. Operação Tira-Treco recolhe cerca de 35 toneladas em sete meses Na operação, um caminhão com uma equipe de trabalhadores da Ecofor Ambiental foi responsável por realizar os serviços de limpeza urbana durante a rota. Os trechos, por sua vez, são pré-definidos e têm como base os pontos de descarte irregular do lixo monitorados pela SCSP. A ação ocorre apenas diante das predefinições da gestão municipal.

A ação é realizada todas as sextas-feiras e aos sábados, sendo a rota do caminhão da operação divulgada à população dias antes por meio do portal da Prefeitura. A pasta municipal de Conservação e Serviços Públicos informou que a operação ‘Tira-Treco’ contempla as 12 regionais de Fortaleza e, ao final de cada ciclo, o serviço é recomeçado. Lixões a céu aberto tomam conta de vias públicas em Fortaleza; VEJA

Conforme o coordenador de Limpeza Urbana da SCSP, Thiago Mafra, o foco principal da operação é recolher materiais que ficam expostos de maneira irregular em calçadas, avenidas e demais vias, além de oferecer um serviço de maneira programada à população. Ainda segundo Mafra, o descarte irregular pode trazer problemas futuros, principalmente na época da quadra chuvosa. “Eles acabam caindo nos canais, galerias, causando entupimento e problemas de alagamentos”, alertou. O coordenador divulgou que a operação está saindo da forma piloto para ser introduzida na política pública de gestão de resíduos da Cidade. “Estamos em processo de alinhamento”, disse.