Sete novos mergulhadores de resgate são formados no Ceará para atuações em situações extremas

Sete novos mergulhadores de resgate foram formados pela Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp/CE) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A solenidade de encerramento do Curso de Mergulho Autônomo de Resgate (CMaut) foi realizada, na última quarta-feira, 1º, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Os militares estão capacitados para mergulhos de alta complexidade, após uma qualificação de extrema exigência.

De acordo com informações da Aesp, essa edição do CMAut foi iniciada com 17 candidatos, mas houve somente sete concludentes. São quatro bombeiros militares do Ceará e três bombeiros militares de outros estados.

"São homens preparados que deram seu melhor em um um curso que realmente é 'ralado', mas que também é um curso técnico. São homens que podem realizar todo tipo de mergulho até 40 metros de profundidade”, disse o coronel comandante do CBMCE, Cláudio Barreto.