Fortaleza sedia 10º Congresso Pan-americano de Esperanto, o idioma internacional

Serão também executados, de forma simultânea, no mesmo local, o 57º Congresso Brasileiro de Esperanto, o 41º Congresso da Juventude Brasileira de Esperanto e o 8º Congresso Cearense de Esperanto. As iniciativas são realizadas pela Associação Cearense de Esperanto (CEA), pela Organização da Juventude Esperantista Brasileira (BEJO) e pela Liga Brasileira de Esperanto (BEL).

Fortaleza sedia entre esta quinta-feira, 2, e o domingo, 5, o 10º Congresso Pan-americano de Esperanto— o idioma internacional planejado. A abertura oficial acontece às 18 horas, em solenidade realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no bairro Benfica.

Para Iraneide Lopes, presidente da CEA, o evento reconhece o "trabalho exitoso em prol do uso, ensino e divulgação da Língua Internacional Esperanto ininterruptamente por mais de sessenta anos" no Ceará.

Idealizado pelo médico polonês Lázaro Luís Zamenhof (1859-1917), o Esperanto é um idioma internacional que foi planejado e lançado em 1887. Língua surgiu com "o objetivo de facilitar a comunicação entre os povos de diferentes países e culturas".

Evento também trará ações para quem desejar conhecer melhor da língua, que é considerada a mais fácil de ser aprendida dentre as línguas nacionais. Iniciativa conta com a parceria da Indústria de Refrigerantes São Geraldo, do IFCE e da Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará (GLMECE).

Abertura do 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto



Quando: quinta-feira, 2, às 18 horas



Onde: Instituto Federal do Ceará (IFCE), na avenida 13 de Maio, 2081 - Benfica