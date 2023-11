Famílias iniciam visitas a cemitério em Fortaleza antes do Dia de Finados

População busca evitar lotação do dia 2 e aproveita para homenagear os entes falecidos e realizar cuidados nos jazigos

Desde a última segunda-feira, 31, o cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, tem recebido parentes e amigos de pessoas enterradas no local. A visita é uma tradição de algumas famílias, que para evitar a lotação do feriado de Finados, celebrado nesta quinta-feira, 2, visitam os túmulos dias antes.

A movimentação também atrai anualmente vendedores ambulantes, que aproveitam o período para comercializar seus produtos na entrada do cemitério. Este ano, porém, a opção por trazer produtos de casa tem dificultado o trabalho desses comerciantes.