O antiuniverso existe? Palestra gratuita em Fortaleza discute um dos temas mais debatidos por físicos

Foto de apoio ilustrativo (fachada da Seara da Ciência). Cláudio Lenz Cesar ministrará palestra sobre antiuniverso no campus do Pici, da UFC, em Fortaleza Crédito: Reprodução/Jr. Panela/UFC

“A divulgação científica no Brasil é uma coisa muito precária”, ressalta Dermeval Carneiro, diretor do Planetário Rubens de Azevedo. “Então, a gente [trazer] um físico no nível do professor Claudio e uma pesquisa de altíssimo nível para traduzir isso para o público, que obviamente são astrônomos amadores, professores e estudantes de física, tem uma grande importância [...] Eu chamo isso de popularização da ciência.” O que é antimatéria? “A antimatéria é a matéria com carga trocada. Existe o elétron que é negativo e existe o elétron positivo, que ganhou o nome de pósitron. [Ela] é a antimatéria do elétron. Quando [eles] se encontram, eles se aniquilam. No caso do elétron e do pósitron, vira uma raiz gama. Pura energia”, explica o professor Dermeval Carneiro. O mesmo se aplica para outras partículas. Existe o próton, por exemplo, e o antipróton. “De novo, quando matéria e antimatéria se encontram, eles se aniquilam e emitem outras partículas, radiação e pura energia.” Seguindo os conceitos de Albert Einstein, é possível criar massa a partir da energia. “E, quando eu desapareço com massa, eu crio energia. Isso é a base dos reatores nucleares.” De acordo com o professor, quando a massa é criada, matérias e antimatérias são também geradas aos pares. “Um dos grandes mistérios atuais da ciência, da física, é cadê a antimatéria que foi gerada no começo do universo? Porque o universo é matéria e não da antimatéria ou metade matéria e metade antimatéria?”