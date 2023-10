Homem suspeito de homicídio no Piauí é preso em hotel de Fortaleza

Um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 34 anos, suspeito de um homicídio no Piauí, foi cumprido nesse domingo, 29. O alvo foi localizado e preso em um hotel localizado no bairro Meireles, em Fortaleza. A ação foi uma parceria entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI).

Conforme informações apuradas pelas forças policiais, o homem, identificado como Dalvo de Jesus Alves Teles, estava escondido na capital cearense quando foi capturado.

Ele já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas no Piauí. Além disso, ainda segundo a Polícia, Dalvo é apontado como integrante de um grupo criminoso no Ceará.