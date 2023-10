"Só tive a reação de gritar por socorro", diz motorista de app vítima de agressão em Fortaleza

A mulher tem 33 anos de idade e durante quatro anos de trabalho com transporte por aplicativo relata nunca ter passado por uma situação de violência. Caso aconteceu no último dia 9 de outubro

Segundo a motorista, ao verificar que o pagamento era em dinheiro, perguntou se a cliente estava com o valor trocado. A mulher teria comentado que por ela ser motorista deveria ter troco, e as duas iniciaram uma discussão.

A motorista descreve que foi acionada para fazer uma corrida do Jardim América até um supermercado na avenida Borges de Melo. A passageira embarcou no automóvel acompanhada de duas crianças.

Uma motorista de aplicativo, de 33 anos e nome preservado, denuncia ter sido vítima de agressões após discussão com uma cliente sobre troco em dinheiro. O caso foi registrado no bairro Montese, em Fortaleza, no dia 9 deste mês. A motorista, que trabalha com isso há quatro anos, registrou Boletim de Ocorrência (B.O).

A motorista então relata ter parado o carro e começado a gravar em vídeo a situação, além de solicitar que a mulher saísse do carro com as crianças. No entanto, ao sair, a passageira agrediu a profissional com socos e puxões de cabelo na frente das duas crianças, que pediam para ela parar. O POVO teve acesso às imagens.

Após o caso, a vítima relata que fez o exame de corpo de delito. Por ter gravado a situação, ela acredita que será possível identificar a autora das agressões. "Só tive a reação de gritar por socorro", conta.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga um caso de lesão corporal, registrado na noite do último dia 9 de outubro, no bairro Montese.

O caso foi registrado na delegacia do 34º Distrito Policial (34º DP) e transferido para o 11º DP, unidade policial responsável pelas diligências para elucidar o fato, conforme a SSPDS.

A 99 também foi procurada, e a matéria será atualizada quando as demandas forem respondidas.



