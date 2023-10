PM campeão sulamericano de jiu-jitsu superou lesão para participar de torneio

Sargento sofreu com dores na lombar, que prejudicaram os treinos por quatro meses e o impediram de participar do campeonato brasileiro da modalidade

“Fiquei hospitalizado dois dias e comecei a fazer fisioterapia. Eu voltava para o treino, voltava a lesão de novo e voltava a doer. Eu sentia uma dor que nunca senti na minha vida, um negócio assim incrível”, conta o agente da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Recuperado, o sargento iniciou a preparação para o campeonato Sul-Americano no início do segundo semestre. Com foco em NoGi (categoria disputada sem kimono), Guilherme passou por 45 dias de preparação física e técnica até a conquista do torneio.

Além de campeão mundial, pan-americano, brasileiro, da Seletiva Abu Dhabi e do Fortaleza International Open, ele também foi vice-campeão brasileiro de NOGI, vice-campeão Sul-Americano e medalha de bronze no campeonato mundial.

Hoje, Guilherme concilia as competições com as aulas na academia Ayo Fitness Clube. O local fica no n° 100 da avenida Chanceler Edson Queiroz, no bairro Guararapes, em Fortaleza, e aceita alunos a partir dos 12 anos de idade.

Trajetória no jiu-jitsu



Antes de competir no esporte, o policial, natural de Belém (PA), treinava outra arte marcial, o judô. A mudança veio quando um colega o chamou para disputar um torneio de jiu-jitsu, em substituição de um atleta que havia se lesionado.

Guilherme aceitou e, na primeira competição que participou, aos 16 anos, foi vice-campeão, lutando na categoria adulta. A partir disso, ele foi convidado a treinar na academia do professor André Pederneira, treinador de estrelas como o campeão de MMA, José Aldo, e decidiu sair do judô.