Profissionais da enfermagem fazem paralisação em quatro hospitais do Ceará

Paralisação no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 13 Crédito: Divulgação/Comunicação Sindsaúde Ceará

“O [objetivo] da paralisação é pressionar o Governo do Estado para que dê agilidade nas transferências dos recursos que vão garantir o piso salarial da enfermagem nos equipamentos do ISGH”, explica Marta Brandão, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde). “Esses recursos estão nos cofres do governo desde o dia 23 de agosto. O Ministério da Saúde (MS) estabeleceu uma data para que os gestores estaduais transferissem esses recursos às instituições contratualizadas, que é o caso do ISGH, [mas] esse prazo terminou no dia 23 de setembro”, continua. De acordo com a presidente, o Sindsaúde foi várias vezes até a sede da Secretaria da Saúde (Sesa) para tentar agilizar a situação. Em uma das visitas, “eles disseram que não tem uma data para sequer iniciar as transferências”. Uma técnica de enfermagem do Waldemar Alcântara, que preferiu não se identificar, diz que o sentimento dos trabalhadores é de injustiça. “A gente se sente muito injustiçado, nós que trabalhamos lá. A gente passou por uma pandemia que foi muito difícil, muito complicada. A gente arriscou nossas vidas, a vida de nossos familiares, dos nossos filhos.” “Então, nós achamos que é uma injustiça. O pessoal fica com um sentimento de revolta, de tristeza, angústia. Isso prejudica muito, porque você trabalha insatisfeito. Prejudica muito a cabeça do profissional. A gente se sente muito injustiçado”, adiciona. Em nota, o ISGH explica que o instituto é uma Organização Social de Saúde (OSS) que administra alguns equipamentos públicos por meio de Contratos de Gestão. Os recursos são oriundos dos contratantes. No caso, o Governo do Estado.

“Desse modo, o ISGH encaminhou os planos de trabalhos para a contratante com o valor para o custeio do ajuste, o qual está em etapa de validação”, diz trecho do documento. O instituto, no momento, faz a gestão de seis hospitais e nove Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Ceará. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) ressaltou, em nota, que a lei federal prevê o pagamento do piso apenas para servidores. A nível estadual, no entanto, as tratativas para firmar os aditivos dos Contratos de Gestão, que possibilitarão o pagamento dos profissionais vinculados ao ISGH, ainda estão em andamento. Diante da situação, o Sindsaúde vai realizar uma assembleia virtual às 20 horas desta sexta-feira, 13, para debater a situação. “A categoria vai decidir que outras iniciativas vão acontecer para pressionar o governo, no sentido de agilizar [o processo]”, diz Marta.