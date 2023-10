Foragidos da Justiça são presos em Fortaleza

Os ocupantes do veículo desobedeceram à ordem de parada e entraram no bairro Messejana. Além disso, o grupo empreendeu fuga e colidiu com uma caminhonete. Depois disso, o grupo ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pelas equipes, conforme informações dos policiais.

De acodo com a PRF, com o grupo foram apreendidos um revólver 38 da marca Taurus, com cinco munições do mesmo calibre, e a quantia de R$ 6.612. Um dos suspeitos é apontado como participante de um latrocínio em Caicó, no Rio Grande do Norte, no dia 9 deste mês.

Constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor de dois dos presos, sendo eles procurados pelos crimes de roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os três homens e uma mulher foram levados ao 6º Distrito Policial e responderão por associação para o crime, porte ilegal de arma de fogo e dirigir veículo automotor gerando perigo de dano. Eles foram colocados à disposição da Justiça.