Poste desaba na calçada da residência oficial do governador do Ceará

Um poste desabou na calçada da residência oficial do governador do Ceará, Elmano de Freitas, localizada na rua José Vilar, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Moradores relataram que o equipamento de cabeamento digital desabou há cerca de dez dias após um caminhão arrastar a fiação no cruzamento com a rua Deputado Moreira da Rocha. As informações são do repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN.