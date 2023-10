Fórum em Fortaleza discute os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa

De acordo com a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, esse público necessita de atenção especial por meio de políticas que busquem garantir uma longevidade saudável e ativa.

No Ceará, segundo dados mais recentes do IBGE, a população idosa ultrapassa a marca de 1,2 milhão de indivíduos.

Fundado em outubro de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos de existência no Brasil. Para debater sobre a promoção da Cultura de Paz e a proteção desse grupo social, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realizou em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 10, o Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa. Na ocasião, foram promovidos depoimentos de vida, troca de experiências e debates sobre a participação dos idosos na sociedade.

“Aqui no Brasil foi o Estatuto que definiu os 60 anos como a idade para ser considerado idoso. Diversos direitos foram assegurados, como o de cadeiras nos ônibus. Mas, desde então, várias adaptações legais são necessárias para continuarmos a defender esses direitos. São 20 anos do Estatuto do Idoso, mas ainda estamos engatinhando”, declarou a secretária.

O Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa foi realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com um auditório lotado e uma participação expressiva de pessoas com mais de 60 anos, o evento ainda contou com a participação de estudantes, líderes e gestores que lutam por políticas públicas para os idosos.

Evento ocorreu na Assembléia Legislativa do Ceará Crédito: Estácio Junior

Um dos pontos abordados ao longo da programação foram os crimes referentes a abusos físicos, psicológicos e financeiros contra pessoas da terceira idade. De acordo com Rena Gomes Moura, delegada titular da Delegacia de Proteção às Pessoas com Deficiência e à Pessoa Idosa, grande parte dos casos são referentes a maus-tratos e abandono. Contudo, uma das principais preocupações da Delegacia é a exploração econômica.

“Essas são questões observadas em qualquer classe social. Ou seja, as vítimas podem ser idosos tanto de famílias menos privilegiadas quanto de famílias financeiramente abastadas”, comenta a titular.



Para a titular da Delegacia de Proteção à Pessoas Idosa, Rena Gomes Moura, além de enumerar os direitos, o Estatuto focou na efetivação desses direitos pelos órgãos responsáveis.

“No entanto, ainda há espaço para avanços, especialmente em relação às penas dos crimes previstos no Estatuto, que podem ser consideradas brandas em relação à gravidade das condutas. Acredito que, à medida que a sociedade se sensibiliza e as demandas surgem, haverá mudanças legislativas para o aprimorar, incluindo a extensão das penas e a concessão de medidas protetivas mais eficazes", comenta a delegada.