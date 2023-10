CGD apura agressão de soldado da PM contra porteiro do IJF, em Fortaleza

O agente de segurança estava no hospital de serviço, fazendo a escolta de um preso internado na unidade de saúde. O cao aconteceu em novembro de 2021, mas a abertura do procedimento foi publicada neste mês

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu uma sindicância para apurar agressão cometida por um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) contra um porteiro do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, em Fortaleza. A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira, 5 de setembro.

De acordo com a nota no Diário Oficial, o agente de segurança foi flagrado por câmeras de segurança do hospital localizado na rua Barão do Rio Branco, no dia 26 de novembro de 2021, desferindo um tapa contra o porteiro da unidade de saúde. O soldado estava de serviço na escolta de um preso.

Diante da situação, a sindicância foi aberta para apurar a conduta do policial.