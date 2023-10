Centro de Fortaleza: bloqueio é instalado em última etapa das obras de urbanização

Um novo bloqueio foi instalado, nesta terça-feira, 10, para início da terceira e última etapa das obras de urbanização da rua 24 de maio, no Centro de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Um novo bloqueio foi instalado, nesta terça-feira, 10, para início da terceira e última etapa das obras de urbanização da rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza. A interdição acontece no trecho das ruas Senador Alencar e Castro e Silva e deve permanecer por 45 dias. Iniciadas em junho deste ano, as obras estão, atualmente, com 70% dos serviços executados na via que será o principal corredor de acesso ao Terminal José de Alencar. A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), responsável pelas obras, informou que o trecho anterior, correspondente à segunda etapa, entre as ruas São Paulo e Senador Alencar, também foi liberado nesta terça-feira. O local estava liberado apenas para trânsito local e passagem de pedestres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além da rua principal que recebe as obras de urbanização, três vias que ligam a rua 24 de Maio receberam melhorias no início das vias. São as ruas Guilherme Rocha, São Paulo e início da Senador Alencar. Nas vias, foram instalados piso intertravado, passagem elevada para pedestres e rampas de acessibilidade. Na rua principal ainda estão previstas melhorias de paisagismo.

A via que vai dar acesso ao terminal aberto pretende auxiliar no deslocamento de usuários do transporte público entre a Praça da Estação e Terminal José de Alencar. A obra está orçada em R$ 12 milhões e integra novo terminal, iniciado em abril deste ano e que deve ser entregue em junho do próximo ano. A previsão é que as obras de urbanização sejam entregues em dezembro deste ano. O cenário preocupa comerciantes na região. O vendedor Igor Jonathan, 28, comenta que as intervenções prejudicaram os lucros da loja pela falta de clientes. “Dificultou a passagem dos pedestres, além dos veículos. Muitas pessoas evitavam vir porque estava interditado. Afetou, principalmente, a venda de varejo. A gente só quer que seja concluído rápido para a gente não sair mais prejudicado pelas vendas do final do ano”, disse. A vendedora Jeane Maria, 42, comenta que, apesar de perceber uma melhoria na rua teme intervenções impactarem no movimento das vendas. A preocupação também ocorre pela chegada do fim do ano e a região ainda está com “obras inacabadas”. “É pedir a Deus que eles não parem”, pontua. De acordo com o administrador Bené Costa, 36, que possui renda direta do movimento do estacionamento na rua 24 de maio, no trecho recentemente interditado, a sensação é de desespero pela incerteza do lucro no local. “Vai ser impossível alguém querer vir estacionar nesse local que está cheio de obras. Eu estou sem saída, a não ser aguardar. A Prefeitura não deu uma alternativa para os comerciantes daqui, e a gente só tem expectativas de um retorno positivo quando acabar”, disse.

Desvio de rotas e impacto nas linhas de ônibus No novo trecho bloqueado, apenas trânsito local e o acesso de pedestres estão liberados. Durante o período de bloqueio, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da operação Via Livre estarão no local para orientar o fluxo e efetuar o controle do trafego, e garantir a segurança de quem trafega, intervir em caso de alguma obstrução durante o período mencionado. Francisco Sipaúba, chefe do núcleo de fiscalização da AMC, revela que esta obra visa "a substituição do asfalto piso intertravado, além do alargamento de passeio e drenagem do trecho". AMC informa que condutores devem utilizar rotas alternativas indicadas nas placas de sinalização Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza