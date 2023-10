Justiça autoriza transferência de líderes de facções cearenses para penitenciária federal

Cinco detentos foram transferidos para as unidades de segurança máxima Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma determinação da Justiça autorizou a transferência de cinco líderes de facções criminosos cearenses do Sistema Penitenciário estadual para presídios federais. A decisão foi proferida pelos juízos da 1ª e 2ª Varas de Execução Penal (VEPs) da Comarca de Fortaleza. Facção criminosa no Ceará: quais grupos atuam no Estado? Entenda

O pedido para que as lideranças fossem enviadas para as penitenciárias de segurança máxima foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Ceará (Gaeco). A transferência foi autorizada nas últimas quinta e sexta-feiras, 5 e 6 de outubro.