Fundação promove ação em comemoração ao Dia das Crianças em Fortaleza

Entre esta segunda-feira, dia 9 e o próximo dia 11 de outubro, a Fundação Carlos Pinheiro, localizada no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, promove uma ação para comemorar o Dia das Crianças. A iniciativa conta com ações lúdicas, recreação e esportes, além da distribuição de lanches para as crianças socialmente vulneráveis que são assistidas pela entidade há aproximadamente 20 anos.

A presidente do Conselho da Fundação, Silvana Pinheiro, diz que a arte, a literatura e o esporte têm influência positiva em crianças e jovens como forma de protegê-los dos perigos das ruas e das drogas."Neste dia, optamos por fazer brincadeiras livres e direcionadas e oferecer lanche. É uma forma de celebrar e de incentivar fazendo o que toda criança deve fazer: brincar" comenta.

A Fundação Carlos Pinheiro tem espaço para acolher 200 crianças e jovens, em dois turnos. No local, são oferecidas aulas de música, dança, teatro, artes visuais, literatura, capoeira e futebol. Lá também conta com um programa que incentiva a leitura e a escrita, café da manhã, almoço e cestas básicas para as famílias amparadas.