Fortaleza anuncia investimento de R$ 25 milhões na mobilidade de ciclistas

Mulheres e crianças fazem parte do grupo de usuários que o programa quer incentivar a se deslocar mais de bicicleta Crédito: Thais Mesquita, em 19/06/2022

A rede cicloviária de Fortaleza receberá um investimento de cerca de R$ 25 milhões para aumentar a quilometragem de ciclofaixas, a proteção e o conforto térmico de ciclistas. O pacote de ações, intitulado de Pedala Mais Fortaleza, foi anunciado pela Prefeitura nesta segunda-feira, 9. Os recursos são provenientes do tesouro municipal (R$ 20 milhões) e da premiação recebida da iniciativa Bloomberg Philanthropies (US$ 1 milhão). De acordo com a Prefeitura, a meta do programa é dobrar, em até 10 anos, a quantidade de ciclistas e deslocamentos diários feitos com bicicleta na Capital. Atualmente, 245 mil pessoas usam a bicicleta como transporte todos os dias, o que representa 5% de todos os deslocamentos.

Para incentivar o uso da bicicleta, o programa prevê ações que promovam a proteção do ciclista. Esse aspecto, segundo a coordenadora de mobilidade urbana da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Isabela Castro, pode atrair mais mulheres e crianças a utilizarem o modal. Esse público é o foco das intervenções do Pedala Mais, conforme a Prefeitura. “Se a gente tá desenhando infraestruturas mais seguras para mulheres e crianças, a gente tá desenhando infraestruturas seguras para todos”, diz Isabela. Ela explica que uma das dificuldades relatadas por mulheres ciclistas é a insegurança. Uma das ações previstas para a segurança do ciclista é a implantação de mais 71 km de ciclovias e ciclofaixas, para chegar a marca de 500 km de vias exclusivas para bicicletas em 2024. A Prefeitura também promete atingir a conexão de 100% das ciclovias em três anos, para que o trajeto dos ciclistas não seja interrompido por trechos sem a infraestrutura. Leia mais Malha cicloviária para quem? Sobre o assunto Malha cicloviária para quem? Confira onde serão instaladas as próximas ciclofaixas em Fortaleza, ainda em 2023: Rua da Saudade (Montese)



Av. I (José Walter)



Av. H (José Walter)



Av. Carneiro de Mendonça (Parangaba)



Av. Filomeno Gomes (Jacareganca)



Av. Antônio Justa (Meireles)



Rua Curitiba (Henrique Jorge)



Av. Emília Gonçalves (Quintino Cunha)



Rua Rio Juruá (Vila Velha)



Av. Independência (Jardim Guanabara) Bastões de proteção, como os presentes na ciclofaixa da rua Dr. João Moreira, no Centro, serão instalados em 115 km da malha cicloviária até o fim de 2024. Uma das avenidas que deve receber a intervenção é a Rogaciano Leite. Pelo menos 50 cruzamentos da Cidade também receberão um redesenho para aumentar a segurança dos ciclistas. Um deles será feito na interseção entre a avenida Godofredo Maciel e Nereu Ramos. A Prefeitura não especificou como será o redesenho e afirmou que o projeto ainda está em andamento.