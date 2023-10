Castelão: Veja operação de trânsito para jogo entre Fortaleza e Corinthians

A ação realizará o controle de tráfego das avenidas Alberto Craveiro, Paulino Rocha e a rotatória do estádio. Também terão redutores de velocidade junto às faixas de pedestres para facilitar a travessia nas proximidades do estádio.

A avenida Paulino Rocha, sentido BR-116, será bloqueada provisoriamente antes do jogo. O órgão recomenda aos motoristas que evitem passar pela região nos horários das interdições, antecipem o horário dos deslocamentos e utilizem rotas alternativas.

Para os condutores que passam pela avenida e se deslocam para o bairro Cidade dos Funcionários, é possível utilizar a avenida Juscelino Kubitschek, avenida Perimetral e avenida Jornalista Tomaz Coelho.

Cerca de 55 mil pessoas deverão comparecer ao jogo na Arena Castelão nesta noite. A AMC orienta que os torcedores redobrem a atenção quanto às normas de circulação e evitem estacionar em locais proibidos, como passeios, garagens e ao lado de canteiros. Os limites de velocidade também devem ser respeitados devido ao fluxo maior de pedestres.

O órgão atuará com viaturas que circulam no entorno da praça esportiva e as principais vias de acesso serão acompanhadas por câmeras de videomonitoramento da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito.

A população pode solicitar atendimento de ocorrência de irregularidades ou sinistros à AMC pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).