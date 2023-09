Homem é morto e duas pessoas ficam feridas no João Paulo II, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 23 anos foi morto e duas pessoas, um homem e uma mulher, ficaram feridas após criminosos efetuarem disparos de arma de fogo no início da tarde deste sábado, 30, na comunidade João Paulo II, localizada no bairro Barroso.



As identidades das vítimas não foram divulgadas. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

"As investigações estão a cargo do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime", informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).