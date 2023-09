Ação retira 55 kg de material reciclável da Praia do Futuro

Uma ação realizada pela Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (Aje), em parceria com outras instituições, recolheu 55 quilos de materiais recicláveis das areias da Praia do Futuro, em Fortaleza. A ação foi realizada na manhã deste sábado, 30.

Além da Associação de Jovens Empresários, estiveram presentes no momento instituições como o Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais (Sindiverde, ligado à Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), além do Kite for the Ocean e Winds for Future.

