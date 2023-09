Fortaleza deve ganhar laboratórios móveis de ciências em todas as escolas até o fim de 2023

“Nós estaremos universalizando. Todas as escolas terão laboratórios de ciências móveis, as escolas de tempo integral já têm seus laboratórios, mas são fixos. E para demais unidades de tempo parcial, já temos”, disse a titular da Secretaria Municipal da Educação (SME) ao O POVO .

De acordo com Dalila Saldanha, atualmente, o fundamental 2 (do 5° ao 8° ano) foi inteiramente contemplado, e restam apenas 120 unidades do fundamental 1 (da pré-escola à primeira série) a receberem o equipamento.

A ação é dividida nas etapas escolar, distrital e municipal, avaliadas por profissionais, mestres, e doutores, com experiência no setor de pesquisa e ensino.

Estudantes aprofundam os estudos de forma lúdica

Camila Cacau, professora substituta de ciências da escola Dom Aloísio Lorscheider, conta que a turma inteira do 6° ano, que totalizam 40 alunos, participou do projeto Card Science. Foram idealizados dois jogos, o primeiro com o tema sistema solar, e o outro com o tema cadeia alimentar.

Vitória Evelin da Silva Sousa, 12, diz que a ideia foi misturar a disciplina científica com os jogos de cartas para aprofundar os estudos de uma forma "lúdica". "Uma forma que os alunos aprendam e se divirtam ao mesmo tempo. Porque, muitas vezes, quando o professor explica algo no quadro, dizem: ‘Ah, isso é chato’”, revela.

“A gente tem o card base — onde ficam as respostas, e a gente perguntava: qual o quarto planeta do sistema solar? E eles colocavam o nome do planeta embaixo. Dessa forma, eles aprendiam os nomes dos planetas e a ordem”, acrescenta.