Homem é preso com R$ 10 mil, pistola e munição por trás de painel do carro

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante Francisco André Lima Pereira, ou “Mestre", de 37 anos. Os investigadores encontraram, escondido em um fundo falso por trás do painel de mídias de um veículo, cerca de R$10 mil em espécie, uma pistola, além de 12 munições calibre 9 milímetros (mm) e um carregador de pistola.



Equipes de policiais civis da 5ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) capturaram o homem em via pública, no momento em que saía de uma residência, na manhã dessa quarta-feira, 20, no bairro Passaré, em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a abordagem, ele tentou quebrar um aparelho celular, para que o objeto não fosse apreendido.