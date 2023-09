Fortaleza: Mulher é denunciada por furtos em estabelecimentos comerciais

A todo momento, ela dialoga com uma suposta pessoa do outro lado da linha, que diz ser sua irmã. "É uma ação rápida, aproximadamente dez minutos. Ela sai dizendo que vai lanchar, que é o tempo que a irmã chega", comenta.

Segundo uma das vítimas, que teve o aparelho celular furtado, a mulher atua sempre da mesma forma. Ela se passa por cliente sempre com o telefone no ouvido e afirma que vai dar uma olhada nas coisas. "Ela dá um giro na loja."

Uma mulher é denunciada por furtos em estabelecimentos comerciais em Fortaleza. Vídeos flagrararm as ações criminosas nos bairros Vila União e Aldeota . Em uma das ações, no dia 21 de setembro, a suspeita levou o aparelho celular de uma funcionária. Em outra ação, desta vez em uma clínica de estética, dinheiro foi furtado.

A vítima relata que a mulher usa máscara e que sempre pergunta sobre parcelamento e as outras formas de pagamento, como se estivesse interessada em adquirir o produto.



Na loja de cosméticos, a ação foi mais audaciosa. Uma carteira de uma biomédica estava no balcão com o valor que seria utilizado pela atendente para um pagamento. Na ocasião, a mulher entra como cliente e utiliza o celular a todo momento, como se estivesse conversando com outra pessoa.

Ao perceber a carteira, ela joga a própria bolsa por cima do alvo do furto e rapidamente a coloca dentro da bolsa. De forma rápida, ela tira os pertences (dinheiro e cartão) e volta a colocar a carteira em cima da bancada.

Conforme uma das vítimas, a ação foi percebida depois que a biomédica verificou que o cartão era utilizado na farmácia localizada ao lado da da clínica. De posse das imagens, as vítimas tentam denunciar as ações de furto da mulher.

Futos em estabelecimentos comerciais: mulher é investigada

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio de nota, informou que a Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP) investiga as circunstâncias de ocorrências de furtos em estabelecimentos comerciais, que teriam ocorrido no bairro Aldeota, em Fortaleza.

A Polícia Civil reitera a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) para que sejam repassadas mais informações sobre os casos. O registro pode ser feito em qualquer unidade policial, de forma presencial, ou ainda por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site, em qualquer horário do dia ou da noite.