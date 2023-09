Projeto nascido em praia de Fortaleza traz visibilidade para comunidade da favela

O Favela Work surgiu na Praia da Leste, em Fortaleza. Os envolvidos no projeto buscam criar oportunidade no mercado de trabalho para pessoas negras, faveladas e LGBTQIAPN+

Nascido e criado na Praia da Leste, em Fortaleza, o projeto Favela Work visa a capacitar e fornecer ambientes seguros e integrativos, promovendo a colaboração, inovação e o empreendedorismo a profissionais autônomos pertencentes a esses grupos enfrentam desafios estruturais, formativos e emocionais que minam a autonomia e sustentabilidade econômica da população de baixa renda.

Segundo um dos idealizadores do projeto, Alécio Fernandes Rafael, apelidado na quebrada de Pretim Dalest, 29, o Espaço Criativo Soulest, em parceria com o instituto Nubank, está comprometido a combater as históricas desigualdades e as barreiras burocráticas que têm prejudicado as comunidades negras, faveladas e LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho.

Ele conta que, atualmente, o Soulest é dividido em quatro eixos de atuação: cultura e arte, ecologia e saúde, esporte e lazer, tecnologia e inovação. "Em cada eixo, a gente tem vários projetos. É uma diversidade de atuações do perfil de pessoas pretas", explica.