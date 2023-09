Projeto promove aulas de dança e teatro para crianças e adultos com Síndrome de Down

A iniciativa é promovida pela ONG Associação Fortaleza Down, em parceria com o Espaço de Arte Rossana Pucci e a Casa Sensi, a partir de patrocínio da empresa Eneva S.A e recursos da Lei Rouanet. Segundo informações da Associação, o objeto da ação é promover a socialização e inclusão de pessoas com Síndrome de Down por meio da arte.



Os 60 participantes, que incluem crianças, jovens e adultos, foram escolhidos por inscrição divulgada previamente e realizarão as formações durante quatro meses.