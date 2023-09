Enfermeiro morto: após dois meses, crime ainda não tem autoria identificada

Joserice deixou esposa e três filhos. A família acredita que no momento do roubo, os criminosos se assustaram após Joserice colocar a mão no bolso para pegar a carteira. E então atiraram. Os indivíduos estavam em um carro e fugiram levando os pertences da vítima.

Francisco Joserice Cardoso, de 49 anos, era enfermeiro e buscava a companheira no trabalho quando foi vítima de um homicídio, no bairro José de Alencar, em Fortaleza. Nessa quarta-feira, 20, o caso completa dois meses e a família pede Justiça.

Desde o dia do crime, no dia 20 de julho, a família busca respostas sobre o caso, em específico, a prisão dos autores do crime. A situação de impunidade tem preocupado os familiares.

"Eu não tenho resposta da Polícia, a única coisa que eles me dão é que está em andamento. Amanhã faz dois meses e eles não conseguem me dar uma resposta. (...) O porquê que eles não foram presos eu não sei", ressalta.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi informado que a Polícia Civil do Ceará segue investigando as circunstâncias de um homicídio doloso registrado no dia 2 de julho.

As investigações estão a cargo da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Unidade da PCCE que realiza oitivas e diligências no intuito de identificar a autoria do crime, bem como elucidar o caso", informa.