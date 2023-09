Biblioteca Pública realiza live com Demitri Túlio, do O POVO

Demitri é o jornalista mais premiado do Nordeste, além de cronista e escritor, e participa do programa "Histórias de quem lê" nesta terça-feira às 19 horas

O jornalista Demitri Túlio, do O POVO, participa de live da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Demitri é o convidado desta semana do programa "Histórias de quem lê", transmitido no YouTube pelo equipamento cultural.

Referência no ramo, Demitri é o jornalista mais premiado do Nordeste. Ele também escreve livros e crônicas, com textos publicados no O POVO+ e no jornal impresso aos domingos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mediação é feita por Fernanda Meireles. Artista, educadora e coordenadora de Ação Cultural e Educativa da Bece, Fernanda fará a apresentação do programa e conduzirá a conversa com Demitri.