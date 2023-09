Terminais de ônibus em Fortaleza: permissionários temem privatização

Permissionários dos pontos de venda temem impactos econômicos, como aumento nos aluguéis dos boxes e mudanças nas estruturas dos locais, após privatização dos terminais Crédito: Samuel Setubal

Os permissionários dos boxes dos terminais de ônibus em Fortaleza estão apreensivos com os possíveis impactos econômicos do projeto de privatização dos equipamentos. A Prefeitura de Fortaleza anunciou, em junho, o projeto de concessão dos terminais, estações e corredores de ônibus, que foi aprovado pela Câmara Municipal no último dia 31 de agosto. Atualmente, o projeto aguarda sanção governamental para serem iniciados o processo de escolha da Parceria Público-Privada (PPP) e a assinatura de contrato. Ao todo, dez terminais e 12 corredores, vinculados ao sistema de transporte urbano, serão administrados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O projeto tramitou na Comissão Conjunta de Constituição e Justiça, Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, antes de ser aprovado em plenário pelos vereadores.

Diante do projeto, as principais reclamações dos permissionários e comerciantes são a falta de esclarecimentos da futura mudança nos locais e como ela pode impactá-los economicamente. Eles também destacam estarem apreensivos diante da incerteza em continuar nos locais.

Sarto quer novo empréstimo, de R$ 50 milhões, para implantar ônibus elétricos em Fortaleza Sobre o assunto Secretário de Sarto pega ônibus para visitar obras da Prefeitura

Sarto quer novo empréstimo, de R$ 50 milhões, para implantar ônibus elétricos em Fortaleza “Vai mudar a estrutura completa do terminal. Se for colocar a gente mais afastado do consumidor, não vai ter como manter um boxe aqui. Há possibilidade de não continuar aqui depois da privatização”, teme o permissionário, Luís Henrique, 23, que administra um boxe de eletrônicos no Terminal do Papicu.

Para a comerciante e permissionária Teresinha Silva, 58, que trabalha há 20 anos no Terminal do Papicu, a incerteza do projeto preocupa. “Vai ficar muita gente desempregada porque ninguém sabe como vai ser. Como a gente vai ficar? Não chegaram até a gente para perguntar ou fazer qualquer reunião sobre o assunto. A gente espera que seja uma administração melhor e que tenha mais segurança aqui. É o que a gente mais sente falta”, pontua. A incerteza é compartilhada por outra permissionária, que preferiu não se identificar. “Como nossos boxes vão ficar dentro desse projeto? É interessante propor uma reunião para a gente ficar a par do que a gente quer fazer e como vai ser esse projeto”, disse.

A comerciante Mara Silva, 47, teme o aumento de aluguéis nos locais, o que poderia impactar diretamente na permanência dela nos equipamentos. “Se, atualmente, a gente já paga um valor considerado alto, com a privatização a gente tem certeza que vai ter aumento do aluguel. É um sentimento de incerteza agora”, comenta. A Prefeitura de Fortaleza realizou, no dia 13 de julho, uma consulta e audiência pública em formato virtual sobre a concessão dos terminais e corredores estruturados. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), onde recebeu contribuições da população, com sugestões e questionamentos.