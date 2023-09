Mulher grávida e namorado são presos por tráfico de drogas em Fortaleza

O casal foi preso com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

A captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Ciops/SSPDS).

De acordo com as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Ciops, para atender a uma ocorrência em andamento de um assalto a um motorista de aplicativo no bairro Parangaba.

O motorista realizava uma corrida, quando desconfiou que poderia ser assaltado pelos passageiros que agiam de forma suspeita. Com isso, a vítima acionou a equipe que de prontidão foi ao local.

O carro foi localizado em um posto de gasolina.

No veículo, estavam o motorista e um casal identificado como Paula Sabrina Pereira Lopes, de 26 anos, e Pedro Lucas Cunha de Sousa, de 23 anos, com ficha por tráfico de drogas. Com eles, 40 trouxinhas de maconha, um papelote de cocaína e uma quantia em dinheiro foram confiscados.