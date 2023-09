Academia Enem terá simulado em outubro, veja como se inscrever

Para fazer a inscrição no simulado do Academia Enem, é preciso estar com a conta no Portal da Juventude ativa. O cadastro é feito com o número JUV, indicado no perfil do usuário no site.

Ainda em setembro, estudantes do Academia Enem poderão fazer um simulado virtual. Da mesma forma que a prova presencial, o teste online ocorre em dois fins de semana, com a mesma ordem de questões.

O simulado online do Academia Enem pode ser realizado de 15 a 17 de setembro para a primeira prova (Linguagens e Códigos e Ciências Humanas), e de 22 a 24 de setembro para a segunda etapa (Matemática e Ciências da Natureza). O teste acontece pela plataforma FB Online, e é necessário ter cadastro neste site, além de conta no Portal da Juventude.

Serviço

Simulado do Academia Enem

Online

Quando: 15 a 17 de setembro (primeira prova) e 22 a 24 de setembro (segunda prova)

15 a 17 de setembro (primeira prova) e 22 a 24 de setembro (segunda prova) Onde: plataforma FB Online

Presencial

Quando: 1º e 15 de outubro, a partir das 13 horas (fechamento dos portões às 12 horas)

1º e 15 de outubro, a partir das 13 horas (fechamento dos portões às 12 horas) Onde: Unifor - Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz

Unifor - Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz Inscrições: até 18 de setembro, no Portal da Juventude, limitadas a 3 mil vagas

