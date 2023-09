Criança e adolescente são encontrados mortos após canoa afundar em Goiás

Os dois estavam em um canoa com outras quatro pessoas. Após manobra, a embarcação encheu de água

Uma adolescente e um menino de, respectivamente, 17 e 9 anos, foram encontrados mortos no Rio São Bartolomeu, em Luziânia, Goiás. Eles morrerem afogados durante um acidente com uma canoa no último domingo, 10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam acompanhadas de outras quatro pessoas na embarcação, que afundou durante a tentativa de uma manobra. As informações são do portal g1 Goiás.