Missa lúdica infantil em Fortaleza alia fé, valores sociais e diversão

Paróquia no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, promove debate sobre valores sociais com atividades lúdicas conduzidas pelo padre Severino Guedes. Veja fotos e relatos

Neste domingo, 10, a celebração examinou conceitos abstratos que permeiam a sociedade , como amor, caridade e respeito . Em uma execução quase teatral, o padre Guedes chamou as crianças para o altar e as dividiu em dois grupos, os fofoqueiros e os ofendidos, para dar uma lição sobre gentileza .

As crianças participaram da missa também como parte da equipe sacerdotal. Quem ajudava na realização do ato litúrgico usava coletes estampando a frase “ Acolher você é a nossa missão ”. Os fiéis, de fato, podem sentir acolhimento, segundo a costureira Daniele Bitu , 31.

Em seguida, sentou com as crianças no chão e nos degraus do altar. “Era assim que Jesus fazia, sentava o povo e olhava no olho para dizer: ‘Quando tiver raiva, você deve perdoar; quando ofender, deve pedir perdão’. Jesus ensina que devemos perdoar e seremos perdoados”, narrou o sacerdote.

As roupas combinando denotam a forte presença da paróquia na vida da família moradora do Conjunto Ceará. Segundo Daniel, há pelo menos seis meses as manhãs de domingo são sempre reservadas para a missa.

Bastou uma vez na Missa das Crianças para a família se tornar visita recorrente. “ A gente se sentiu muito acolhido ”, disse a mãe. Para ela, o maior atrativo é a abordagem lúdica do pároco. “Ele ensina tão bem para as crianças que a gente aprenda mais ainda ”, refletiu a costureira.

Ela não hesita em destacar que gosta bastante do momento do “trenzinho”, quando o padre Guedes forma um trem de crianças, que seguem pelos corredores da paróquia bradando cantigas divertidas.

Na visão de Daniele Caetano, o método do padre faz com que "as crianças observem, prestem atenção e guardem algo no coraçãozinho”.

Após o “trenzinho”, que indica o desfeche da missa, o pároco canta parabéns para as crianças aniversariantes e encerra a celebração apregoando que “as crianças são gigantes, e as orelhas das crianças são que nem as do elefante”.