Saiba quais postos de saúde estarão em funcionamento neste fim de semana em Fortaleza

Com funcionamento das 8 às 16h30min, os postos Irmã Hercília e Mattos Dourado atendem de acordo com a sua capacidade máxima diária

Neste fim de semana, a demanda da vacinação da população, nos dias 9 e 10 de setembro, será atendida nos postos de saúde Irmã Hercília Aragão e Mattos Dourado, com ofertas de vacina contra a Covid-19, influenza e raiva humana.

Com funcionamento das 8 às 16h30min, os postos atendem de acordo com a sua capacidade máxima diária. Veja quais as vacinas disponíveis:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crianças: BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza.